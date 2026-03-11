ترامپ: جنگ با ایران «به‌زودی» به پایان می‌رسد

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ« رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -چهارشنبه- به پایگاه «اکسیوس» گفت که جنگ با ایران «به‌زودی» پایان خواهد یافت.

وی که در یک تماس تلفنی پنج دقیقه‌ای با پایگاه اکسیوس گفت‌وگو می‌کرد، با طرح این ادعا که «تقریبا چیزی برای هدف قرار دادن باقی نمانده است»، گفت: «چیزهای کوچکی این‌طرف و آن‌طرف هست… جنگ هر زمان که من خواهم، تمام خواهد شد». 

بر اساس این گزارش، اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند هنوز هیچ دستور داخلی درباره زمان پایان درگیری‌ها صادر نشده است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز روز گذشته از زخمی شدن ۱۵۰ نظامی آمریکایی در جریان جنگ با ایران خبر داده بود. 

