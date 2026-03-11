تعطیلی سفارتخانههای استرالیا در ابوظبی و تلآویو
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «پنی وانگ»، وزیر خارجه استرالیا، از تعطیلی سفارتخانههای کشورش در ابوظبی و تلآویو و کنسولگری این کشور در دبی خبر داد.
این خبر در حالی اعلام شد که نگرانیها از تشدید درگیریها در خاورمیانه افزایش یافته است.
وانگ افزود که هیئتهای دیپلماتیک در ابوظبی، دبی و تلآویو هفته گذشته عملاً مجبور به تعطیلی شدند و خاطرنشان کرد که دستورالعملهایی برای ترک این مناطق توسط خانوادههای دیپلماتها در امارات و سرزمینهای اشغالی صادر شده است.