چین: با حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس موافق نیستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین گفت که با حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس «موافق نیست».

وزارت خارجه چین اعلام کرد که با حملاتی که کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد «موافق نیست» و حملات به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی را محکوم کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز -چهارشنبه- در یک نشست خبری ‌از حملاتی که جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌ها را به خطر می‌اندازد، انتقاد کرد.

این سخنگو گفت: »ما خواستار آتش‌بس در خاورمیانه و بازگشت به گفت‌وگو و مذاکره هستیم.»

