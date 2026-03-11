کشته شدن ۵ غیرنظامی در حمله پهپادی روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک محل کسب غیرنظامی در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، برخورد کرد و منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن پنج نفر شد.

‌شهردار این شهر در پیام‌رسان تلگرام گفت: «متاسفانه، اطلاعات اولیه در مورد کشته شدن دو نفر وجود دارد.»

فرماندار منطقه‌ای خارکیف نیز گفت که طبق اطلاعات اولیه، حال همه مجروحان وخیم است و کمک‌های لازم در حال دریافت است.

انتهای پیام/