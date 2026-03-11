به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، با «محمد اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

اسحاق دار در این تماس تلفنی، با تشریح موضع پاکستان در قبال وضعیت کنونی ایران از همه طرف‌ها خواست تا با حفظ خویشتنداری، از طریق گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز بحران کنونی را حل و فصل کنند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های چین برای کاهش تنش‌ها، تمایل پاکستان برای افزایش همکاری و هماهنگی با چین در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی به منظور دنبال کردن راه‌های موثر برای تحقق صلح را اعلام کرد.

وانگ یی نیز با اشاره به وجود سنت خوب رایزنی و هماهنگی در مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای میان چین و پاکستان به ‌عنوان شرکای راهبردی همه‌جانبه گفت: «دو طرف در همان ساعات اولیه بحران، مواضع قاطع خود را نسبت به وضعیت ایران اعلام کردند که نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه و پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد است».

وی افزود: «آغاز این جنگ فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است و ادامه آن تنها به کشته ‌شدن بی‌گناهان بیشتر منجر خواهد شد. راهکار اصلی جلوگیری از وخامت اوضاع و توقف اقدامات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل است».

دیپلمات ارشد چین همچنین گفت کشورش از تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری به منظور کاهش تنش در منطقه قدردانی می‌کند و مایل است همکاری خود با پاکستان در سطوح دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهد و با حمایت از نقش سازنده پاکستان، به طور مشترک به احیای هر چه سریعتر صلح و ثبات منطقه کمک کند.

دو طرف همچنین در مورد تنش‌های مرزی پاکستان و افغانستان با یکدیگر تبادل نظر کردند.

انتهای پیام/