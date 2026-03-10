به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس» به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته است حملات بیشتری به تأسیسات انرژی ایران، به‌ویژه زیرساخت‌های نفتی، انجام ندهد.

به گفته یک مقام اسرائیلی، پیام‌های آمریکا در سطح بلندپایه سیاسی و به «ایال زمیر» ستاد ارتش این رژیم منتقل شد.

یک منبع مطلع از این موضوع گفت که دولت ترامپ سه دلیل برای این درخواست ارائه کرده است:

۱. چنین حملاتی به مردم ایران آسیب می‌رساند.

۲. ترامپ قصد دارد پس از جنگ، با بخش نفتی ایران همکاری کند؛ مشابه رویکردی که در قبال ونزوئلا اتخاذ کرده است.

۳. این اقدام می‌تواند حملات انتقامی گسترده ایران به زیرساخت‌های انرژی در کشورهای خلیج فارس را برانگیزد.

یک منبع آگاه گفت که ترامپ حملات به تأسیسات انرژی و نفتی ایران را به‌عنوان «گزینه روز قیامت» می‌بیند؛ رویکردی که تنها در صورتی استفاده خواهد شد که ایران عمداً تأسیسات نفتی خلیج فارس را هدف قرار دهد.

