الجزیره گزارش داد:
تردید در داخل آمریکا درباره جنگ با ایران؛ فشار بر دولت ترامپ افزایش یافت
گزارشها حاکی است که دولت آمریکا همچنان در تلاش است دلیلی قانعکننده برای جلب حمایت افکار عمومی این کشور از جنگ علیه ایران ارائه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گزارشها حاکی است که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا همچنان در تلاش است دلیلی قانعکننده برای جلب حمایت افکار عمومی این کشور از جنگ علیه ایران ارائه کند.
در این میان، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا، گفته است که یکی از دلایل اقدام نظامی این است که ایران در جریان جنگ عراق بمبهای کنار جادهای تولید کرده که به زخمی شدن نظامیان آمریکایی انجامیده است؛ با این حال به نظر میرسد این استدلال در میان افکار عمومی آمریکا بازتاب چندانی نداشته است.
یکی از نگرانیهای اصلی در ایالات متحده، مدتزمان این درگیری است. در حالی که در حملات نظامی آمریکا به هفت کشور در سالهای گذشته، پیامدهای مستقیمی برای زندگی روزمره شهروندان آمریکایی احساس نمیشد، اینبار شرایط متفاوت به نظر میرسد.
افزایش قابل توجه قیمت بنزین در جایگاههای سوخت از جمله نشانههای این وضعیت است. همچنین گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه تأمین کود کشاورزی ممکن است بهشدت تحت تأثیر قرار گیرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از آن از منطقه خاورمیانه تأمین میشود و این موضوع همزمان با فصل کشت برای کشاورزان مطرح شده است.
در مجموع، افکار عمومی آمریکا پیام روشنی ارسال کردهاند مبنی بر اینکه از این اقدام نظامی حمایت نمیکنند. در همین حال، پنتاگون تلاش دارد این پیام را منتقل کند که این درگیری قرار نیست به جنگی طولانی مانند عراق یا افغانستان تبدیل شود؛ موضوعی که همزمان با افزایش فشار پایگاه سیاسی ترامپ برای پایان دادن به این بحران مطرح میشود.