به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که کانال‌های ارتباطی بین دوحه و تهران به طور کامل قطع نشده است و تأکید کرد که قطر در حال حاضر بر کاهش تنش متمرکز است.

«مجید الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد که از زمان شروع جنگ، تنها یک تماس بین نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه آمریکا، و وزیر امور خارجه ایران برقرار شده است.

وی تأکید کرد که کانال‌های ارتباطی با تهران به طور کامل قطع نشده است، اما دوحه در حال حاضر بر کاهش تنش و توقف حملات متمرکز است.

