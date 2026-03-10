ترامپ سناریوی یمن را درباره ایران تکرار میکند؟
ادامه فشارهای نظامی و سیاسی علیه ایران، اسرائیل را نگران کرده که رئیسجمهور آمریکا ممکن است پیش از تحقق اهداف اعلامشده، آتشبس اعلام کند؛ تجربه یمن و تعامل ترامپ با انصارالله، این نگرانی را دوچندان کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با ادامه فشارهای نظامی و سیاسی علیه ایران، نگرانی اسرائیل از احتمال اقدام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعلام آتشبس پیش از رسیدن به اهداف اعلامشده، به شدت افزایش یافته است. تجربه پیشین ترامپ در بحران یمن و تعامل او با گروه انصارالله، این ترس را دوچندان کرده است.
بر اساس گزارش معاریو، مقاومت ایران پس از بیش از ۱۰ روز حملات گسترده، حتی با وجود خسارات نظامی، میتواند برای تهران به منزله یک پیروزی سیاسی تلقی شود. تحلیلهای اسرائیلی هشدار میدهند که اعلام آتشبس از سوی ترامپ در این مرحله، بیشترین سود را به حزبالله و حکومت ایران میرساند و برگ برنده مذاکرات در اختیار آنها باقی خواهد ماند.
چالشهای ترامپ و فشارهای داخلی آمریکا
به گزارش واشنگتنپست، ترامپ تاکنون در راستای خواستههای جریان راستگرای اسرائیل، از جمله انجام عملیات نظامی مشترک علیه ایران، گامهایی برداشته است؛ با این حال، کارشناسان نسبت به تبعات سیاسی و اقتصادی چنین حمایتی هشدار میدهند.
والاستریت ژورنال نیز مینویسد مشاوران ترامپ به او توصیه میکنند که راهی برای پایان دادن به بحران ایران بیابد، به ویژه با توجه به افزایش قیمت نفت و نگرانیها از تأثیرات سیاسی آن بر انتخابات میاندورهای کنگره. ترامپ در فلوریدا گفته است: «جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید» و ادعا کرده که اهداف نظامی «تا حد زیادی محقق شدهاند»، هرچند جدول زمانی دقیقی ارائه نکرده است.
اصرار اسرائیل برای ادامه فشار نظامی
در این شرایط، زئیو ایلکین، وزیر اسرائیلی اعلام کرده که ادامه روزانه حملات علیه ایران برای تضعیف نظام و ایجاد زمینه تغییر آن ضروری است. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنا»، بر لزوم تمرکز کامل بر سرنگونی نظام ایران تأکید کرده و گفته است اسرائیل نباید از دو هدف اصلی خود کوتاه بیاید: تغییر نظام و خلع سلاح حزبالله.
تردیدها درباره تحقق اهداف نظامی
با این حال، واشنگتنپست به گزارشی محرمانه از شورای اطلاعات ملی آمریکا اشاره کرده که نشان میدهد حملات گسترده به احتمال زیاد قادر به سرنگونی نظام ایران نخواهند بود و کنترل مؤسسات دینی و نظامی حتی در صورت ترور رهبر انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت. همچنین احتمال موفقیت ائوزیسون خارجنشین پس از حملات بسیار کم برآورد شده است.
تنش نفتی و تهدیدات متقابل
ترامپ نسبت به انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به رهبری ایران ابراز نگرانی کرده و تهدید کرده که در صورت مسدود شدن جریان نفت از تنگه هرمز، اقدام شدیدی انجام خواهد داد. در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرده اگر حملات آمریکا و اسرائیل ادامه یابد، اجازه خروج نفت از منطقه داده نخواهد شد و پایان جنگ را ایران تعیین خواهد کرد.
ترامپ اخیراً گفته است: «اگر ایران جریان نفت را متوقف کند، آمریکا ضربهای ۲۰ برابر شدیدتر خواهد زد». با این حال، مواضع او همچنان بین تشدید فشار و پایان سریع بحران در نوسان است و ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد که اهداف اسرائیل برای سرنگونی نظام ایران با نیروهای نظامی به تنهایی ممکن است تحقق نیابد.