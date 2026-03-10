پیام تبریک رئیسجمهور عراق به آیتالله سید مجتبی خامنهای به مناسبت رهبری ایران
رئیسجمهور عراق در پیامی انتخاب رهبر جدید انقلاب را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، «عبداللطیف جمال رشید»، رئیسجمهور عراق، در پیامی به حضرت «آیتالله سید مجتبی علی خامنهای»، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، انتخاب ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
رئیسجمهور عراق در این پیام، با ابراز صمیمانهترین تبریکات خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و برای ایشان در انجام این مسئولیت مهم آرزوی موفقیت نمود.
جمال رشید در ادامه این پیام ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیتالله «سید علی خامنهای» «قدس سره» و جمعی از فرماندهان، مسئولان و شهروندان ایرانی، از خداوند متعال برای آنان رحمت واسعه مسئلت کرد.
وی همچنین با اعلام همبستگی عراق با ملت ایران در این مصیبت، ابراز امیدواری کرد که در مرحله پیشرو شاهد توقف جنگ و غلبه زبان حکمت و گفتوگو باشیم، امری که به گفته وی میتواند امنیت، ثبات و شکوفایی را برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
رئیس جمهور عراق در پایان این پیام بر حمایت عراق از تمامی تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای توقف درگیریها، کاهش تنشها و تقویت امنیت، صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.