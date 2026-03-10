ابراز تردید وزیر خارجه آلمان‌ در مورد احتمال پایان زودهنگام جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، در مورد احتمال پایان زودهنگام جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابراز تردید کرد‌.

وی مدعی شد: «من فکر می‌کنم این حملات تا زمانی که به هدف خود نرسد یا طرف ایرانی تمایل جدی برای مذاکره نشان ندهد، ادامه خواهد یافت.»

وادفول گفت که رهبران اروپایی باید «اکنون خیلی سریع خود را در موقعیت قرار دهند تا ما نیز بتوانیم در این مذاکرات نقشی ایفا کنیم».

