روزنامه سوئیسی:
ترامپ پس از حمله به ایران با خطرات داخلی و خارجی عظیمی روبرو است
یک روزنامه سوئیسی گزارش داد که حمله جنایتکارانه ایالات متحده به ایران، رئیس جمهور و دولت آمریکا را در وضعیت دشواری قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه سوئیسی «نویه زوریخه سایتونگ» گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از آغاز عملیات نظامی علیه ایران با خطرات داخلی و خارجی عظیمی روبرو است.
این روزنامه خاطرنشان کرد که ترامپ با درگیر کردن خود در این درگیری، پیش از انتخابات میاندورهای، ریسک بزرگی را متحمل میشود، به ویژه از آنجا که نظرسنجیها نشان میدهد تنها حدود ۳۰ درصد از آمریکاییها از استفاده از نیروی نظامی علیه ایران یا تلاش برای سرنگونی رژیم در تهران حمایت میکنند.
این واقعیت ممکن است به معنای از دست دادن آرای حیاتی جمهوریخواهان باشد، حتی اگر در میان طرفداران جنبش «MAGA» (عظمت را به آمریکا باز میگردانیم) تاثیری نگذارد، حداقل در میان رایدهندگان مستقلی که تمایل به تعیینکننده بودن در انتخابات دارند، اثرگذار خواهد بود.
این گزارش هشدار داد که ادامه عملیات نظامی و انسداد طولانی مدت تنگه هرمز عواقب اقتصادی وخیمی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت، و این نگرانی وجود دارد که واشنگتن برنامه جایگزین مناسبی برای چنین سناریویی تدوین نکرده باشد.