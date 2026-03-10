آژانس پناهندگان سازمان ملل: حدود ۲ هزار افغان ایران را ترک کردهاند
کد خبر : 1760709
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که هزاران شهروند افغان ساکن ایران هر روز از مرز عبور میکنند تا از حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور فرار کنند.
عرفات جمال، نماینده این آژانس در افغانستان، در مصاحبه با الجزیره گفت که با برخی از حدود ۲ هزار نفری که روزانه از مرز عبور میکنند، صحبت کرده است.
وی گفت: «آنها گزارش میدهند که از شرایط جنگی که همه مردم داخل ایران تجربه میکنند، فرار میکنند.»