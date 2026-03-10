ابراز نگرانی انگلیس درباره افزایش قیمت انرژی

به گزارشا اینا، «راشل ریوز» وزیر دارایی انگلیس خواستار کاهش تنش ها در منطقه غرب آسیا شد.

ریوز اظهار داشت: «کاهش تنش بهترین گزینه برای کاهش قیمت انرژی است».

وی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان خواست تا ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند و گفت: «سوء استفاده برخی شرکت‌ها از این شرایط پذیرفتنی نیست».

«والدیس دومبروفسکیس» کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا نیز درباره تبعات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد و گفت: «طولانی شدن جنگ موجب رکود تورمی شدید در اروپا و شوک به اقتصاد جهان می شود».

وی اظهار داشت: «در صورت تداوم جنگ بیش از ۲ هفته و اختلال در حمل و نقل دریایی و حمله به زیرساخت ها، بهای انرژی در جهان افزایش می یابد».

بهای نفت در حال ثبت رکوردهای جدیدی است و تا ۱۲۰ دلار نیز بالا رفته است که از سال ۲۰۲۲ بی سابقه است.

