ابراز نگرانی انگلیس درباره افزایش قیمت انرژی
وزیر دارایی انگلیس ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش قیمت انرژی در جهان، خواستار کاهش تنش در غرب آسیا شد.
به گزارشا اینا، «راشل ریوز» وزیر دارایی انگلیس خواستار کاهش تنش ها در منطقه غرب آسیا شد.
ریوز اظهار داشت: «کاهش تنش بهترین گزینه برای کاهش قیمت انرژی است».
وی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان خواست تا ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند و گفت: «سوء استفاده برخی شرکتها از این شرایط پذیرفتنی نیست».
«والدیس دومبروفسکیس» کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا نیز درباره تبعات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد و گفت: «طولانی شدن جنگ موجب رکود تورمی شدید در اروپا و شوک به اقتصاد جهان می شود».
وی اظهار داشت: «در صورت تداوم جنگ بیش از ۲ هفته و اختلال در حمل و نقل دریایی و حمله به زیرساخت ها، بهای انرژی در جهان افزایش می یابد».
بهای نفت در حال ثبت رکوردهای جدیدی است و تا ۱۲۰ دلار نیز بالا رفته است که از سال ۲۰۲۲ بی سابقه است.