به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با «جراح جابر الاحمد الصباح»، همتای کویتی خود گفت که چین همواره بر حل اختلافات از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک تاکید داشته است.

وی اظهار داشت: «ایالات متحده و اسرائیل بدون مجوز سازمان ملل متحد، در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در جریان بود، حملات نظامی علیه ایران انجام دادند که این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. در عین حال، حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز باید محترم شمرده شود».

وانگ افزود: «چین به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد و فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه در حال حاضر برای وساطت، به این منطقه سفر کرده است».

