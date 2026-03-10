وانگ یی:
چین به تلاشهای خود برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد
وزیر خارجه چین در تماس با همتای کویتی بر حل اختلافات از راههای سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با «جراح جابر الاحمد الصباح»، همتای کویتی خود گفت که چین همواره بر حل اختلافات از راههای سیاسی و دیپلماتیک تاکید داشته است.
وی اظهار داشت: «ایالات متحده و اسرائیل بدون مجوز سازمان ملل متحد، در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در جریان بود، حملات نظامی علیه ایران انجام دادند که این اقدام، نقض آشکار قوانین بینالمللی است. در عین حال، حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز باید محترم شمرده شود».
وانگ افزود: «چین به تلاشهای خود برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد و فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه در حال حاضر برای وساطت، به این منطقه سفر کرده است».