به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آرامکو اعلام کرد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز پیامدهایی فاجعه‌بار برای بازارهای جهانی خواهد داشت.

«امین ناصر»، مدیر اجرایی غول نفتی دولتی آرامکو عربستان سعودی، گفت‌ که اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز ادامه یابد، می‌تواند پیامدهای «فاجعه‌ای» برای بازارهای نفت جهان داشته باشد.

وی گفت: «در حالی که ما در گذشته با اختلالاتی روبرو بوده‌ایم، این بحران تاکنون بزرگترین بحرانی است که صنعت نفت و گاز منطقه با آن روبرو شده است.»

