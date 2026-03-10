اسپانیا: جنگ علیه ایران ناقض منشور سازمان ملل است

به گزارش ایلنا، «یولاندا دیاز»، معاون نخست وزیر اسپانیا، از «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا به خاطر حمایت از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد کرد.

وی گفت: «احترام به قوانین بین المللی ضروری است و هر کار دیگری به جز آن، توحش است».

این مقام اسپانیایی با غیرقانونی اعلام کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: «این جنگ ناقض منشور سازمان ملل متحد است و رئیس کمیسیون اروپا نباید از آن دفاع کند».

پیشتر، دولت اسپانیا اعلام کرده بود که به آمریکا اجازه نمی دهد تا از پایگاه های این کشور برای تجاوز به خاک ایران استفاده کند.

