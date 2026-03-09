به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق ‌تلفنی با «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا گفت‌وگو کرد.

براساس بیانیه نخست وزیری عراق، دو طرف تحولات اوضاع در منطقه و پیامدهای عملیات نظامی بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و تاثیر آن بر زنجیره‌های تامین جهانی را بررسی کردند.

دو طرف بر لزوم تقویت هماهنگی و انسجام تلاش‌های جامعه بین‌المللی و نهادهای آن در راستای تضمین توقف فوری تنش و جلوگیری از پیامدهای آن پیش از آنکه تبدیل به عواقب غیرقابل کنترل شود، تاکید کردند.

