به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، امروز -دوشنبه- گفت که اتحادیه اروپا باید آماده باشد تا قدرت خود را قاطعانه‌تر به نمایش بگذارد، زیرا دیگر نمی‌تواند به یک سیستم «مبتنی بر قانون» در برابر تهدیدها تکیه کند و باید مشخص کند که آیا نهادها و سیستم‌های آن به اعتبار آن کمک می‌کنند یا مانع آن می‌شوند.

فون در لاین در کنفرانسی برای سفیران اتحادیه اروپا گفت: «ما همیشه از سیستم مبتنی بر قانون که به ساخت آن با متحدانمان کمک کرده‌ایم، دفاع و حمایت خواهیم کرد، اما دیگر نمی‌توانیم به آن به عنوان تنها راه دفاع از منافع خود تکیه کنیم یا فرض کنیم که قوانین آن ما را از تهدیدهای پیچیده‌ای که با آن روبرو هستیم، محافظت می‌کند».

وی افزود: «ما فورا باید در مورد اینکه آیا دکترین، نهادها و تصمیم‌گیری‌های ما که همگی در دنیای پس از جنگ با ثبات و چندجانبه‌گرایی طراحی شده‌اند با سرعت تغییرات اطرافمان همگام بوده‌اند، تامل کنیم. آیا سیستمی که ساخته‌ایم با تمام تلاش‌های خیرخواهانه‌اش برای اجماع و سازش بیشتر به اعتبار ما به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک کمک می‌کند یا مانعی برای آن است؟»

انتهای پیام/