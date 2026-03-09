السیسی: ادامه درگیریها ممکن است به بحران اقتصادی وسیعی منجر شود
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، رئیسجمهور مصر نسبت به تداوم جنگ در منطقه و پیامدهای آن بر بحران اقتصادی گسترده هشدار داد.
رئیسجمهور مصر نسبت به پیامدهای جنگ جاری در منطقه هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این درگیریها ممکن است به بحران اقتصادی وسیعی منجر شود که کشورهای منطقه و جهان را درگیر کند.
وی همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به خاتمه یافتن جنگ کنونی در اسرع وقت، تصریح کرد منطقه شرایط دشواری را پشت سر میگذارد.