تلاش‌های استارمر برای کاهش اثرات درگیری‌های منطقه بر زندگی مردم انگلیس

نخست وزیر انگلیس گفت که دولتش در حال مذاکره با شرکای بین‌المللی در مورد اقداماتی است که می‌توان برای کاهش تاثیر اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه بر مردم و مشاغل انجام داد.

به گزارش ایلنا، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، امروز -دوشنبه- گفت که دولتش در حال مذاکره با شرکای بین‌المللی در مورد اقداماتی است که می‌توان برای کاهش تاثیر اقتصادی درگیری‌های منطقه  بر مردم و مشاغل انجام داد.

انگلیس در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، با خطرات بیشتری از افزایش تورم ناشی از درگیری در خاورمیانه روبرو است و این امر استارمر را تحت فشار قرار می‌دهد تا به مصرف‌کنندگان و مشاغل بریتانیایی اطمینان خاطر دهد.

استارمر در رویدادی در لندن گفت: «وظیفه دولت بدیهی است که پیش برود، به اطراف نگاه کند و با دیگران همکاری کند».

وی افزود: «دولت همچنین در حال مذاکره با شرکای بین‌المللی خود در مورد اقدامات بیشتری است که می‌توانیم با هم برای کاهش تاثیر احتمالی بر مردم اینجا انجام دهیم».

 

