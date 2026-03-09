تلاشهای استارمر برای کاهش اثرات درگیریهای منطقه بر زندگی مردم انگلیس
به گزارش ایلنا، «کییر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، امروز -دوشنبه- گفت که دولتش در حال مذاکره با شرکای بینالمللی در مورد اقداماتی است که میتوان برای کاهش تاثیر اقتصادی درگیریهای منطقه بر مردم و مشاغل انجام داد.
انگلیس در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، با خطرات بیشتری از افزایش تورم ناشی از درگیری در خاورمیانه روبرو است و این امر استارمر را تحت فشار قرار میدهد تا به مصرفکنندگان و مشاغل بریتانیایی اطمینان خاطر دهد.
استارمر در رویدادی در لندن گفت: «وظیفه دولت بدیهی است که پیش برود، به اطراف نگاه کند و با دیگران همکاری کند».
وی افزود: «دولت همچنین در حال مذاکره با شرکای بینالمللی خود در مورد اقدامات بیشتری است که میتوانیم با هم برای کاهش تاثیر احتمالی بر مردم اینجا انجام دهیم».