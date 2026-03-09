پیام تبریک پوتین به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای

رئیس جمهور روسیه انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در پیامی انتخاب «آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای» را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

پوتین در پیام تبریک خود انقلاب  گفت: «مطمئنم که شما کار پدر خود را با شرافت ادامه خواهید داد و مردم ایران را در مواجهه با سختی‌ها (یا مصیبت‌ها) متحد خواهید کرد».

وی افزود: «من حمایت بی‌دریغ خود از تهران و همبستگی خود را با دوستان ایرانی‌مان مجددا  تأیید می‌کنم».

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
