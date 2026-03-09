به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در پیامی انتخاب «آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای» را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

پوتین در پیام تبریک خود انقلاب گفت: «مطمئنم که شما کار پدر خود را با شرافت ادامه خواهید داد و مردم ایران را در مواجهه با سختی‌ها (یا مصیبت‌ها) متحد خواهید کرد».

وی افزود: «من حمایت بی‌دریغ خود از تهران و همبستگی خود را با دوستان ایرانی‌مان مجددا تأیید می‌کنم».

انتهای پیام/