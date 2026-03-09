استقرار موشک‌اندازهای ضد کشتی در جزیره کیوشو ژاپن

خبرگزاری کیودو گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن بدون اطلاع قبلی به مقامات محلی، موشک‌اندازهای ضد کشتی در جزیره کیوشو مستقر کرده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کیودو گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن، بدون اطلاع قبلی به مقامات محلی

موشک‌اندازهای دوربرد ضد کشتی در پایگاه نیروی زمینی دفاع از خود  در شهر «کوماموتو» در جزیره «کیوشو» مستقر کرده است.

منابع کیودو اعلام کردند که با این موشک‌ها قرار است استقرار سامانه موشکی دفاع ساحلی نوع ۱۲ که بردی حدود هزار کیلومتر دارد، در ماه جاری تکمیل شود.

«تاکاشی کیمورا»، فرماندار استان کوماموتو، در این باره به خبرنگاران گفت: «این استقرار بدون اطلاع قبلی انجام شده است».

وی توضیح داد که وزارت دفاع آن را به عنوان یک استقرار عملیاتی توجیه کرده و بنابراین نمی‌تواند جزئیات بیشتری را فاش کند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
