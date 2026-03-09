خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارسال چندین جنگنده ترکیه به قبرس شمالی
کد خبر : 1760239
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیه چندین جنگنده به قبرس شمالی ارسال می‌کند.

به گزارش ایلنا به  نقل از رویترز، ترکیه چندین جنگنده به قبرس شمالی ارسال می‌کند. 

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی به نقل از یک مقام هوانوردی غیرنظامی جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد که ترکیه قصد دارد روز دوشنبه شش جنگنده اف-۱۶ را برای تقویت دفاع از جامعه ترک‌تبار در آنجا مستقر کند.

‌پیشتر، یک منبع وزارت دفاع ترکیه گفت که ترکیه در حال بررسی استقرار هواپیماهای اف-۱۶ در قبرس است و این اقدام را در کنار سایر اقداماتی که برای تضمین امنیت دولت ترک نشین قبرس با گسترش درگیری در منطقه انجام می‌شود، در نظر دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل