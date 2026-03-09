ارسال چندین جنگنده ترکیه به قبرس شمالی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ترکیه چندین جنگنده به قبرس شمالی ارسال می‌کند.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی به نقل از یک مقام هوانوردی غیرنظامی جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد که ترکیه قصد دارد روز دوشنبه شش جنگنده اف-۱۶ را برای تقویت دفاع از جامعه ترک‌تبار در آنجا مستقر کند.

‌پیشتر، یک منبع وزارت دفاع ترکیه گفت که ترکیه در حال بررسی استقرار هواپیماهای اف-۱۶ در قبرس است و این اقدام را در کنار سایر اقداماتی که برای تضمین امنیت دولت ترک نشین قبرس با گسترش درگیری در منطقه انجام می‌شود، در نظر دارد.

