هشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به پیامدهای اقتصادی درگیریهای منطقه
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، با اشاره به درگیریهای جاری در خاورمیانه، نسبت به پیامدهای اقتصادی منفی آن هشدار داد.
به گزارش ایلنا، «کریستالینا جورجیوا»، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، امروز -دوشنبه- اعلام کرد که تابآوری در برابر درگیریهای جاری در خاورمیانه با آزمون جدیدی روبرو است و یک درگیری طولانی مدت میتواند بر احساسات بازار، رشد و تورم تأثیر منفی بگذارد.
جورجیوا اظهار داشت: «تاسیسات واردات نفت و گاز آسیب دیده و تعطیل شدهاند و امنیت انرژی را در اولویت اصلی قرار دادهاند».
وی هشدار داد که اگر درگیری ادامه یابد، تاثیرات بالقوه بر بازارها، رشد و قیمتها قابل توجه و اجتنابناپذیر خواهد بود.
این مقام بینالمللی توضیح داد که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت، در صورت تداوم در طول سال، منجر به افزایش ۴۰ واحد پایهای تورم جهانی خواهد شد.وی عدم قطعیت حاکم را به عنوان «وضعیت عادی جدید» توصیف کرد و به سیاستگذاران توصیه کرد که برای سناریوهای پیشبینی نشده آماده شوند.
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول کید کرد که بانکهای مرکزی مستقل، چارچوبهای سیاستی روشن و نقشهای مالی تعریفشده به تسریع رشد اقتصادی کمک میکنند. وی همچنین از کشورها خواست که فضای مالی را حفظ کنند تا به آنها اجازه دهد به شوکها پاسخ دهند.