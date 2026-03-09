به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پدافند هوایی ائتلاف بین‌المللی از حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در نزدیکی فرودگاه‌های اربیل و بغداد خبر داد.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که یک پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل، سحرگاه امروز -دوشنبه- مورد حمله پهپادها قرار گرفت و قبل از اینکه سامانه پدافند هوایی ائتلاف، پهپادها را رهگیری و از رسیدن آنها به هدف جلوگیری کند، صدای انفجاری در مجاورت فرودگاه شنیده شد، بدون اینکه هیچ گونه خسارت جانی یا مالی گزارش شود.

در بغداد، یک پهپاد که سعی در نزدیک شدن به پایگاه ویکتوریا در داخل فرودگاه بین‌المللی داشت، سرنگون شد. این پهپاد در محله الاعلام سقوط کرد و باعث آتش‌سوزی در خانه‌ای شد که توسط تیم‌های دفاع مدنی تحت کنترل درآمد.

انتهای پیام/