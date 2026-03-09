واکنش احزاب و گروههای شیعه در عراق به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
احزاب و گروههای شیعه در عراق به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، احزاب و گروههای شیعه در عراق به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند.
سازمان بدر، یک حزب سیاسی شیعه اعلام کرد که رهبری جدید نشان دهنده «تداوم مبارک مسیر انقلاب اسلامی» است.
گروه عصائب اهل حق اعلام کرد که انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای نشان دهنده «تداوم» و «تقویت نقش جمهوری اسلامی به عنوان ستون مرکزی در محور مقاومت» است.
کتائب حزب الله عراق نیز اعلام کرد که این انتخاب نشاندهنده درک عمیق «از چالشهای وجودی پیش روی ملت ایران» است.