استفاده از فسفر سفید توسط اسرائیل در حملات علیه لبنان
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملات خود به لبنان از تسلیحات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.
به گزارش ایلنا، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که صهیونیست ها از فسفر سفید در حملات خود علیه یک منطقه غیرنظامی و پرجمعیت لبنان استفاده کرده اند.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حملات خود علیه منطقه یوهمور واقع در جنوب لبنان در تاریخ ۳ مارس از تسلیحات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است، تصاویر و داده های موجود نشان می دهند فسفر سفید بر روی یک منطقه مسکونی ریخته شده است.
روز گذشته نیز گزارش شده بود که رژیم صهیونیستی مناطق تل نحاس و خیام را با تسلیحات حاوی فسفر سفید هدف قرار داده است.