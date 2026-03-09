فریب استراتژیک؛ آیا آمریکا و اسرائیل اهدافی خیالی را در ایران بمباران کردند؟

به گزارش ایلنا، این گزارش ادعایی می‌گوید ایران برای فریب دشمن، میلیون‌ها ماکت و سازه نظامی خیالی از جمله هواپیماهای جنگنده، تانک‌ها، سامانه‌های دفاع هوایی و سایر تجهیزات را از چین خریداری کرده و در فرودگاه‌ها و نقاط حساس کشور مستقر کرده است، به گونه‌ای که این اهداف به عنوان اهداف بالقوه برای عملیات هوایی دشمن شناسایی شوند.

اهداف خیالی و تجهیزات فریبنده

همچنین طبق این گزارش، ایران هزاران هدف خیالی دیگر در سراسر کشور ایجاد کرده تا سامانه‌های اطلاعاتی و حمله ارتش آمریکا و اسرائیل را گمراه کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که نیروهای هوایی آمریکا و اسرائیل برخی ماکت‌های هواپیماهای F-14 و F-4 را که روی باند فرودگاه‌ها نقاشی شده یا از چوب و مقوا ساخته شده بودند، بمباران کرده‌اند.

این رسانه عبری همچنین مدعی شده است ایران حتی ماکت‌های بادی سامانه‌های دفاع هوایی مانند S-300 و HQ-9 چین را مستقر کرده که سیگنال‌های راداری جعلی تولید می‌کنند و دشمن را فریب می‌دهند. علاوه بر این، ماکت‌های حرارتی تانک‌ها و پرتاب‌کننده‌های موشک طوری طراحی شده‌اند که در تجهیزات دید در شب و دوربین‌های حرارتی، «گرم» و واقعی به نظر برسند و نیروی مهاجم گمان کند با اهداف واقعی روبه‌روست.

نقش چین و تکنولوژی پیشرفته

بر اساس این گزارش، چین نقش کلیدی در تأمین فناوری این عملیات فریب ایفا کرده است. کارشناسان عبری می‌گویند چین فناوری‌ای در اختیار ایران قرار داده که باعث می‌شود رادارهای آمریکایی و اسرائیلی تصور کنند در مکان‌هایی هواپیما یا تجهیزات واقعی وجود دارد، در حالی که آنجا فقط ماکت و هدف جعلی است. به این ترتیب، دشمن میلیون‌ها دلار هزینه حمله به اهدافی کرده است که ارزش واقعی آن تنها چند صد دلار است.

بخش قابل توجهی از حملات اولیه بر روی باندهای پوشیده از رنگ آسفالت و ماکت‌های پلاستیکی انجام شده و نه بر روی اهداف واقعی استراتژیک. همزمان، جنگنده‌ها در اعماق خاک ایران برای تعقیب اهداف خیالی به پرواز درآمده و در معرض آتش سامانه‌های واقعی مستقر در پناهگاه‌های زیرزمینی قرار گرفته‌اند.

با این حال، منابع اطلاعاتی غربی می‌گویند که جنگنده‌های پیشرفته F-35 و ماهواره‌های جدید آمریکا در بیشتر موارد قادر هستند بین اهداف واقعی و ماکت‌های خیالی تفاوت قائل شوند. این تشخیص با استفاده از ترکیبی از حسگرها و ابزارهای مختلف جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌شود.

