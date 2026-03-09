در رابطه با ایران، زمان به نفع ترامپ نیست

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، مجله فوکوس نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای دستیابی به نتایج در جنگ علیه ایران قبل از انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، زمان زیادی ندارد.

در مقاله این وب‌سایت آمده است: «حمله به ایران خطرناک‌ترین قمار ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. عدم قطعیت در کشور رو به افزایش است و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در راه است.»

این مقاله افزود که جدی‌ترین تهدید برای موقعیت سیاسی رهبر آمریکا این واقعیت است که اکثریت مردم باور ندارند که او یک استراتژی بلندمدت روشن در مورد ایران دارد.

این مقاله ادامه داد: «ترامپ نمی‌تواند این را تحمل کند. میزان محبوبیت او در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد نیست. برای رئیس جمهوری که با انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر روبرو است، این عدد ناراحت‌کننده‌ای است... بنابراین، زمان‌بندی بسیار مهم است.»

در ادامه این مقاله آمده است: «اگر درگیری تشدید شود، افکار عمومی می‌تواند به سرعت سرسخت شود. آنچه که به عنوان یک مانور سیاست خارجی آغاز شد، می‌تواند به نقطه عطفی در سیاست داخلی تبدیل شود.»

انتهای پیام/