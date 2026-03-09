هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح تاثیر جنگ ایالات متحده علیه ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و اردوگاه جمهوری‌خواهان در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: برای درک وضعیت کنونی سیاست در ایالات متحده باید پیش از هر چیز به جامعه داخلی این کشور توجه کرد و باید دانست که در افکار عمومی آمریکا معمولاً دو موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست مسئله انرژی و به‌ویژه قیمت بنزین، و دوم موضوع مالیات. این دو عامل همواره در ارزیابی عملکرد دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند و در بسیاری از مقاطع تاریخی به متغیرهای تعیین‌کننده در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شده‌اند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد وعده‌هایی که دونالد ترامپ در حوزه انرژی و مالیات مطرح کرده بود، اکنون با نوعی تردید در افکار عمومی آمریکا روبه‌رو شده است.

وی ادامه داد: بخشی از جامعه آمریکا نسبت به تحقق این وعده‌ها دچار شک شده و همین مسئله می‌تواند فضای داخلی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین از منظر حقوقی و ساختار سیاسی، رئیس‌جمهور آمریکا در جایگاه فرمانده کل قوا از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و در چنین شرایطی معمولاً رئیس‌جمهور دست برتر را دارد و در تاریخ ایالات متحده نیز کمتر دیده شده که در موقعیت‌های بحرانی، اقلیت سیاسی بتواند ابتکار عمل را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. در ساختار سیاسی آمریکا قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به‌طور دوره‌ای جابه‌جا می‌شود و هر یک در مقاطعی نقش منتقد یا حاکم را ایفا می‌کنند و در شرایط کنونی دموکرات‌ها تا پیش از آغاز جنگ در موقعیت نسبتاً ضعیفی قرار داشتند، اما این جنگ به‌تدریج آن‌ها را به منتقدانی فعال‌تر تبدیل کرده و رهبران دموکرات اکنون حملات سیاسی جدی علیه ترامپ را آغاز کرده‌اند. بخش مهمی از این انتقادها بر اساس سخنان پیشین خود ترامپ شکل گرفته و یکی از محورهای اصلی انتقادها به ادعای ترامپ درباره نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران بازمی‌گردد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: منتقدان اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر این تأسیسات به‌طور کامل نابود شده‌اند، ادامه حملات نظامی با چه هدفی انجام می‌شود؟ دموکرات‌ها به وعده‌های پیشین ترامپ درباره پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» نیز استناد می‌کنند و آن را در تضاد با سیاست‌های فعلی او می‌دانند. باید دانست که از منظر داخلی فشارهای سیاسی بر ترامپ در حال افزایش است و دامنه انتقادها به‌تدریج گسترده‌تر می‌شود و اگر روند جنگ ادامه یابد و ابعاد آن گسترده‌تر شود، ممکن است شرایطی مشابه تجربه آمریکا در ویتنام شکل بگیرد؛ جنگی که با طولانی شدن آن، مخالفت‌های گسترده‌ای در داخل آمریکا به وجود آمد. با توجه به ماهیت منطقه‌ای درگیری‌های کنونی، احتمال افزایش انتقادهای داخلی در آمریکا وجود دارد و این جنگ در عین حال به نوعی آزمون برای توان دفاعی و تسلیحاتی ایالات متحده نیز محسوب می‌شود. این در حالیست که آسیب دیدن برخی سامانه‌های دفاعی در منطقه و تداوم حملات موشکی، پرسش‌هایی درباره کارآمدی این تجهیزات ایجاد کرده و همین مسئله می‌تواند فضای انتقادی را تشدید کند.

وی همچنین به طرح یک پرسش مهم در فضای سیاسی آمریکا اشاره کرد و گفت: اکنون این سؤال مطرح است که اساساً چرا ترامپ وارد چنین جنگی شد؟ برخی تحلیلگران شباهت‌هایی میان این وضعیت و تجربه جنگ عراق می‌بینند؛ جنگی که با طرح موضوع تسلیحات کشتار جمعی توجیه شد و اکنون نیز مسئله برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان محور اصلی تنش‌ها مطرح است، اما تفاوت مهم این است که اجماع بین‌المللی گسترده‌ای مانند آنچه در زمان حمله به عراق وجود داشت، در شرایط کنونی مشاهده نمی‌شود. مسئله انرژی می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در ادامه این بحران باشد. همچنین افزایش قیمت نفت، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و فشار بر اقتصاد جهانی از جمله متغیرهایی هستند که ممکن است مستقیماً بر فضای داخلی آمریکا اثر بگذارند. در نهایت نتیجه این معادله تا حد زیادی به تحولات داخلی آمریکا و میزان فشارهای سیاسی و اقتصادی در داخل این کشور بستگی خواهد داشت. برخی سناریوهای اولیه در نهادهای نظامی آمریکا، از جمله در پنتاگون، بر این فرض استوار بود که ایران ممکن است در مدت کوتاهی دچار فروپاشی یا ضعف جدی شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متغیرهایی مانند اهمیت راهبردی تنگه هرمز و احتمال اختلال در جریان انرژی جهانی نیز می‌تواند معادلات را پیچیده‌تر کند. اگر این جنگ نتواند در کوتاه‌مدت به نتیجه‌ای قاطع منجر شود، احتمال دارد ترامپ برای تغییر شرایط به سمت اقدامات سریع‌تر و ضربتی حرکت کند. با تداوم انتقادها در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا، از جمله در شبکه‌هایی مانند سی.ان.ان، می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده سیاسی ترامپ داشته باشد که در صورت طولانی شدن جنگ یا افزایش تلفات نیروهای آمریکایی، این مسئله احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر موقعیت سیاسی ترامپ و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده خواهد گذاشت.

