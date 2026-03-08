تلاش پاکستان برای بازگرداندن اجساد دو شهروند کشته شده خود از امارات

پاکستان در حال تلاش تا اجساد تبعه کشته شده خود در دبی را بازگرداند.

به گزارش ایلنا، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که این کشور با مقامات اماراتی برای بازگرداندن دو تبعه پاکستانی که در اثر اصابت ترکش موشک در دبی کشته شده‌اند، در حال هماهنگی است.

شریف در پلتفرم ایکس نوشت: «ماموریت‌های دیپلماتیک ما در امارات متحده عربی از نزدیک با مقامات دبی در حال هماهنگی هستند تا کمک‌های لازم را ارائه دهند و بازگرداندن اجساد را تسهیل کنند».

 

