وزارت دفاع روسیه:
۱۲۴ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیهای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد: «طی شب گذشته سامانههای پدافند هوایی، ۱۲۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از جمله بریانسک، اوریول، بلگورود، ریازان، کالوگا، ورونژ رهگیری و سرنگون کردند».
در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامههای خود قرار داده است.