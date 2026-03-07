خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

۱۲۴ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

کد خبر : 1759552
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از انهدام ۱۲۴ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۲۴ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۶ منطقه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: «طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی، ۱۲۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از جمله بریانسک، اوریول، بلگورود، ریازان، کالوگا، ورونژ رهگیری و سرنگون کردند».

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل