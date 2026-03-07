به گزارش ایلنا، دولت قطر اعلام کرد که در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، مقامات این کشور با چندین دولت درباره تحولات جاری و راه‌های حل اختلافات از طریق گفت‌وگو رایزنی کرده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، در همین چارچوب، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی با ماریا مالمِر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد بر ضرورت توقف فوری اقدامات تنش‌زا و بازگشت طرف‌ها به میز گفت‌وگو تاکید کرد.

در تماس جداگانه‌ای نیز وزیر خارجه قطر با طارق متری، معاون نخست‌وزیر لبنان گفت‌وگو کرد و ضمن اعلام همبستگی با لبنان در شرایط تنش‌آلود کنونی، بر حمایت کامل دوحه از اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد.

وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک درباره تحولات منطقه، وزیر مشاور قطر در روابط خارجه نیز تماس‌هایی با وزرای خارجه چند کشور داشته است.

بر اساس این گزارش، وزرای خارجه لبنان، جیبوتی، صربستان، قرقیزستان، کوبا و ساحل عاج در تماس با این مقام قطری درباره تحولات اخیر منطقه گفت‌وگو کردند.

در جریان این گفت‌وگوها، طرف‌ها نگرانی خود را از روند تحولات و افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز کرده و بر ضرورت کاهش تنش و تلاش برای حل اختلافات از طریق راهکارهای دیپلماتیک و گفت‌وگو تاکید کردند.

