وزیر حملونقل فرانسه: ۵۲ کشتی فرانسوی در خلیج فارس سرگردان شدهاند
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «فیلیپ تبارو»، وزیر حمل و نقل فرانسه، اعلام کرد حدود ۵۰ کشتی فرانسوی در خلیج فارس و هشت کشتی دیگر در دریای سرخ در پی درگیری با شروع جنگ با ایران متوقف شدهاند.
تبارو به رسانههای فرانسوی گفت: «حدود ۵۰ کشتی، به طور دقیق ۵۲ کشتی، در آبهای خلیج فارس و هشت کشتی در دریای سرخ وجود دارد و ما دائماً با خدمه آنها در تماس هستیم، زیرا تعدادی از این کشتیها ملوان فرانسوی دارند.»
این در حالی است که همزمان پاریس در تلاش است برای تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی در منطقه، ائتلافی از کشورها تشکیل دهد.