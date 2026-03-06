نارضایتی فزاینده کشورهای حوزه خلیج فارس از دولت ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، دولت آمریکا با نارضایتی فزاینده‌ای از سوی متحدانش در خلیج فارس روبرو است که شکایت دارند به آن‌ها زمان کافی برای آماده شدن در برابر سیل پهپادها و موشک‌های ایرانی ‌داده نشده است.

مقامات دو کشور خلیج فارس گفتند که دولت‌هایشان از نحوه مدیریت جنگ توسط آمریکا، به ویژه حمله اولیه به ایران در شنبه گذشته، ناامید شده‌اند. آن‌ها گفتند که به کشورهایشان از حمله آمریکا و اسرائیل از قبل اطلاع داده نشده بود و از اینکه آمریکا هشدارهای آن‌ها مبنی بر اینکه این جنگ عواقب ویرانگری برای کل منطقه خواهد داشت را نادیده گرفته است، شکایت کردند.

یکی از مقامات گفت که کشورهای خلیج فارس از اینکه ارتش آمریکا به اندازه کافی از آن‌ها دفاع نکرده است، ناامید و حتی عصبانی هستند. وی گفت که در منطقه این باور وجود دارد که این عملیات بر دفاع از اسرائیل و نیروهای آمریکایی متمرکز بوده است، در حالی که کشورهای خلیج فارس را برای محافظت از خود رها کرده است.

وی گفت که ذخایر رهگیرهای کشورش ‌به سرعت در حال کاهش است‌.

