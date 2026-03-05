شویگو:

با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس دائمی هستیم

با تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس دائمی هستیم
دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن محکوم کردن حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، تاکید کرد که مسکو با تهران و کشورهای منطقه در تماس دائم است.

به گزارش ایلنا، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، امروز -پنجشنبه- ضمن محکوم کردن حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، تاکید کرد که مسکو با تهران و کشورهای منطقه در تماس دائم است.

وی اظهار داشت: «حملات به ایران کاملا غیرقابل توجیه و بسیار خطرناک است و جنگی بدون درک پیامدهای احتمالی آن آغاز شده است».
مقام روس بیان کرد: «کسانی که این جنگ ناموجه و بسیار خطرناک را بدون درک روشنی از پیامدهای احتمالی آن آغاز کردند، در تلاش برای نابودی معماری امنیتی جهان هستند».

دبیر شورای امنیت روسیه افزود: «مسکو با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس دائمی است و آماده تسهیل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز است».

صبح ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی متعددی به ایران انجام دادند. در پاسخ، ایران حملات موشکی علیه اسرائیل انجام داد و همچنین به پایگاه‌های نظامی آمریکا در تعدادی از کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه حمله کرد.
 

