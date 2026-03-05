روته: فعلا بحثی راجع به استفاده از ماده پنج ناتو در قبال ایران وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، مدعی شد که ایران «در حال نزدیکی» به تبدیل شدن به تهدیدی برای اروپا است.

دبیرکل ناتو در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری مدعی شد که مهم است مطمئن شویم ایران دیگر تهدیدی ایجاد نمی‌کند.

وی گفت حادثه روز گذشته -‌چهارشنبه- که در آن موشکی که به حریم هوایی ترکیه نزدیک می‌شد توسط پدافند هوایی ناتو سرنگون شد «جدی» است، اما «هیچ‌کس در مورد ماده پنج صحبت نمی‌کند».

ماده پنج ناتو تصریح می‌کند که حمله به یکی از اعضای آن، حمله به همه اعضای دیگر است.

روته گفت که این حادثه هوشیاری ناتو را برجسته کرد.

روته مدعی شد که ارزیابی چگونگی پایان وضعیت ایران دشوار است، اما احساس او این است که ایالات متحده می‌داند چه کاری انجام می‌دهد.

