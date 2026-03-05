مقاومت اسلامی عراق:
۲۹ عملیات علیه پایگاههای دشمن در منطقه انجام دادیم
کد خبر : 1758884
به گزارش ایلنا، مقاومت اسلامی عراق در دومین بیانیه امروز -پنج شنبه- خود اعلام کرد، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از ده ها فروند پهپاد و موشک، ۲۹ عملیات را علیه پایگاه های دشمن در عراق و منطقه انجام دادند.
این گروه مقاومت در اولین بیانیه امروز خود نیز کشورهای اروپایی را تهدید کرد در صورت ورود به جنگ و مشارکت در حملات علیه آزادی خواهان منطقه، نیروها و منافع آنها در عراق و کل منطقه به هدف مشروع آنها تبدیل خواهد شد.