افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، قیمت گاز طبیعی در اروپا، با ادامه عدم قطعیت در مورد جنگ خاورمیانه و تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی، بزرگ‌ترین افزایش خود را در سال‌های اخیر از سر گرفته است.

قیمت‌های ‌گاز پس از کاهش روز قبل، امروز -پنج‌شنبه- افزایش یافت، چراکه بازار در حال ارزیابی امکان‌سنجی طرح ایالات متحده برای تضمین عبور ایمن تانکرهای نفتی از تنگه هرمز است که جزئیات آن هنوز فاش نشده است.

در معاملات، قیمت‌های آتی گاز طبیعی در مرکز تی‌تی‌اف در هلند در معاملات صبح حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۶۵۵ دلار در هر هزار متر مکعب یا ۵۴.۶۱۵ یورو در هر مگاوات ساعت رسید.

در این رابطه، «آرنه لومان راسموسن«، تحلیلگر ارشد مدیریت ریسک جهانی، خاطرنشان کرد که فقدان راه‌حلی برای بازگشایی تنگه هرمز، نگرانی‌ها را روز به روز در مورد کمبود عرضه گاز طبیعی مایع در اروپا و جهان افزایش می‌دهد.

