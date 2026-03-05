گفتوگوی تلفنی وانگ یی و همتای عربستانی درباره تحولات منطقه
وزرای خارجه چین و عربستان سعودی در جریان یک تماس تلفنی درگیریهای جاری منطقه در مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین در گفتوگوی تلفنی با «فیصل بن فرحان»، همتای عربستانی خود، با اشاره به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تاکید کرد که گسترش جنگ به سود هیچ کس نیست.
وانگ یی در این گفتوگو با ابراز نگرانی از تشدید تنشها در منطقه، تاکید کرد که استفاده کورکورانه از زور، صرفنظر از هرگونه توجیه، غیرقابل قبول است.
وی اظهار داشت: «پکن کمک برای کاهش تنشها، نقش سازنده خود را ادامه دهد و در همین راستا فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه برای انجام تلاشهای میانجیگرانه به منطقه اعزام خواهد شد».
بن فرحان نیز در این تماس گفت: «ریاض تمایلی ندارد منطقه وارد جنگ شود».
وی در عین حال با اشاره به نشانههای گسترش درگیریها، نسبت به احتمال تشدید بحران ابراز نگرانی کرد.
وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که این مساله از مسیر کاهش تنش مدیریت شود.
دیپلمات عربستانی همچنین از نقش چین در حمایت از امنیت و ثبات منطقهای قدردانی کرد و گفت: عربستان آماده تقویت هماهنگی و ارتباط با پکن برای پیشبرد صلح و توقف درگیریها در آسیای غربی است.