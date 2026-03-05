خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه افزایش قیمت نفت در پی تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه
کد خبر : 1758771
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت امروز -پنج‌شنبه- در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر بسته ماندن تنگه هرمز و تأثیر جنگ بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بر جریان انرژی از خاورمیانه، علاوه بر محدودیت عرضه، افزایش یافت.

تا ساعت ۰۹:۱۵ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۲.۸۵ دلار یا ۳.۵ درصد افزایش به ۸۴.۲۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۹۹ دلار یا ۲.۹۹ درصد افزایش به ۷۷.۶۵ دلار در هر بشکه رسید.

مقامات به رویترز گفتند که عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، به دلیل کمبود تأسیسات ذخیره‌سازی و اختلال در یک مسیر اصلی صادرات، تولید خود را حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

قطر، بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع در منطقه خلیج فارس، روز چهارشنبه وضعیت اضطراری برای صادرات گاز خود اعلام کرد، در حالی که منابع اعلام کردند که بازگرداندن سطح تولید عادی ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل