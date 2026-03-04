شکست سناریوی ونزوئلا؛ روبیو و سیا بهدنبال «دوستان ایرانی» میگردند
دولت ترامپ با استفاده از تجربه ونزوئلا، در تلاش است گروههایی در داخل ایران را شناسایی و تحریک کند تا به عنوان "دوستان ایرانی" با آمریکا همکاری کنند. هدف این استراتژی یافتن متحدانی در ایران است که پس از تحولات اخیر، آماده پذیرش تغییرات سیاسی تحت حمایت واشنگتن باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دو بار بهطور علنی از آنچه که به گفتهاش "از بین بردن رهبری نظامی" ایران و "هرم رهبری" نیروهای مسلح ایران خوانده میشود، افتخار کرد. این اظهارات سهشنبه شب موجی از بحث و جدل را در میان سیاستمداران و رسانهها به راه انداخت.
این تفاخر ترامپ همراه با اظهار نظر دیگری بود که در آن از مردم ایران خواسته بود تا "فرصت را غنیمت شمرده و کشور خود را باز پس گیرند"، بهطوریکه این سخنان تناقضاتی را به همراه داشت.
در واشنگتن، تصور میشود که دولت ترامپ از وجود دامهایی در پیش روی خود نگران است و ممکن است درگیر جنگی طولانیتر از آنچه پیشبینی کردهاند، شود. گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهند که شهادت آیتالله علی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی میتواند منجر به افزایش نفوذ جناحهای سختگیر سپاه پاسداران و گروههای پیرو مکتب امام خمینی( ره) شود که همواره به شدت آمریکاستیز بودهاند. امری که دولت آمریکا پیشبینی نکرده بود، چرا که ترامپ تصور میکرد جانشینان افرادی که در ابتدای جنگ ترور شدند، همانند آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد، به سوی واشنگتن خواهند دوید.
ترامپ به مقامات نزدیک به خود گفته که به دنبال یافتن دوستانی در جامعه و مردم ایران است که حاضر باشند با او دست بدهند و با او همکاری کنند. به گفته منابع، او تیمی سیاسی را تحت هدایت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و همچنین مدیر سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) مأمور کرده است تا تماسهایی گسترده با گروههای فعال در داخل ایران برقرار کنند، گروههایی که میتوانند به عنوان متحدان جدید آمریکا شناخته شوند و آماده گرفتن عکس یادگاری با ترامپ در کادر دوربینها باشند.
این توضیح میدهد که چرا ترامپ از مردم ایران خواسته تا از فرصت پیشآمده استفاده کرده و کشورشان را پس بگیرند، بهویژه پس از حملات نظامی اخیر آمریکا به ایران که او مدعی میشود بهنوعی زمینهساز این تغییرات است. به نظر میرسد هدف ترامپ این باشد که ایرانیان را به مشکلات و درگیریهای داخلی خود مشغول کند و در نتیجه باعث تشدید اختلافات در داخل کشور شود.
در دو روز گذشته، اظهارات بیضابطه رئیسجمهور ترامپ در واشنگتن جنجال زیادی بهپا کرده است. یکی از مهمترین این اظهارات، پیشبینی ترامپ درباره کشته شدن تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی در روزهای آینده بود. این سخنان باعث شد که پرسشهایی درباره پنهانکاری پنتاگون در مورد آمار واقعی کشتهها و زخمیها در درگیریهای شدید اخیر بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته مطرح شود.
اظهارات ترامپ درباره احتمال کشته شدن سربازان بیشتر آمریکایی میتواند نشاندهنده نگرانی دولت آمریکا از گرفتار شدن در بحرانهای پیچیده و دامهای متعدد باشد. به ویژه، حالا که رسانههای آمریکایی، با وجود اینکه بیش از 40 مقام بلندپایه ایرانی در عملیاتهایی مشابه با عملیاتهای اسرائیل کشته شدهاند، به شدت از خود میپرسند: "پس از حمله موشکی آمریکا به ایران چه خواهد شد؟" و "بعد از ترور آیتالله خامنهای و جشن و شادمانیهای اولیه، روز بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟"