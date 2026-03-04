خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد اسپانیا از اظهارات صدراعظم آلمان درباره ایران

انتقاد اسپانیا از اظهارات صدراعظم آلمان درباره ایران
کد خبر : 1758480
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه اسپانیا، گفت‌ که مادرید از اظهارات ‌صدراعظم آلمان، که به نظر می‌رسد از فشار ایالات متحده بر اسپانیا در مورد ایران حمایت می‌کند، تعجب می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر ‌خارجه اسپانیا، گفت‌ که مادرید از اظهارات «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، که به نظر می‌رسد از فشار ایالات متحده بر اسپانیا در مورد ایران حمایت می‌کند، تعجب می‌کند. 

آلبارس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دولتی تی‌وی‌ای گفت: «نمی‌توانم تصور کنم که صدراعظم‌ها [آنگلا] مرکل یا [اولاف] شولتز چنین اظهاراتی داشته باشند.»

رهبر آلمان در جریان سفری به کاخ سفید در روز سه‌شنبه گفته بود که مادرید پس از تهدیدهای ترامپ مبنی بر قطع تجارت با اسپانیا، باید «متقاعد» شود تا با هدف افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو به میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی موافقت کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل