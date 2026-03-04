انتقاد اسپانیا از اظهارات صدراعظم آلمان درباره ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر ‌خارجه اسپانیا، گفت‌ که مادرید از اظهارات «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، که به نظر می‌رسد از فشار ایالات متحده بر اسپانیا در مورد ایران حمایت می‌کند، تعجب می‌کند.

آلبارس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دولتی تی‌وی‌ای گفت: «نمی‌توانم تصور کنم که صدراعظم‌ها [آنگلا] مرکل یا [اولاف] شولتز چنین اظهاراتی داشته باشند.»

رهبر آلمان در جریان سفری به کاخ سفید در روز سه‌شنبه گفته بود که مادرید پس از تهدیدهای ترامپ مبنی بر قطع تجارت با اسپانیا، باید «متقاعد» شود تا با هدف افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو به میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی موافقت کند.

