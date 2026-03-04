حمله به یک کشتی در نزدیکی بندر الفجیره امارات

به گزارش ایلنا، شرکت امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد که یک کشتی در نزدیکی بندر الفجیره در امارات هدف حمله قرار گرفته است.

به گزارش این شرکت، کشتی مورد حمله قرار گرفته در نزدیکی بندر الفجیره قرار دارد و جزئیات بیشتری از میزان خسارت یا تلفات انسانی هنوز منتشر نشده است.

شرکت امبری تاکید کرد که نیروهای امنیت دریایی و مقامات بندری در حال بررسی حادثه و انجام اقدامات لازم برای حفاظت از کشتی‌ها و ترافیک دریایی هستند.

