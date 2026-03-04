حمله به پالایشگاه رأس تنوره
کد خبر : 1758467
سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی از تلاش برای حمله به پالایشگاه رأس تنوره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی از تلاش برای حمله به پالایشگاه رأس تنوره خبر داد.
«ترکی المالکی»، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک تلاش برای حمله به پالایشگاه رأس تنوره صورت گرفته و بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حمله احتمالاً با یک پهپاد انجام شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع خود گزارش داد که تأسیسات شرکت آرامکو در رأس تنوره مورد حمله یک پرنده ناشناخته قرار گرفته است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.