به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی از تلاش برای حمله به پالایشگاه رأس تنوره خبر داد.

‌«ترکی المالکی»، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک تلاش برای حمله به پالایشگاه رأس تنوره صورت گرفته و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حمله احتمالاً با یک پهپاد انجام شده است. ‌خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع خود گزارش داد که تأسیسات شرکت آرامکو در رأس تنوره ‌مورد حمله یک پرنده ناشناخته قرار گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

انتهای پیام/