خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

سکوت غرب در برابر کشتار دانش آموزان ایرانی ننگین و شرم‌آور است

کد خبر : 1758457
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه سکوت کشورهای غربی در قبال هدف قرار گرفتن یک مدرسه دخترانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران را ننگین و شرم آور دانست.

زاخارووا تاکید کرد: «سکوت ننگین و شرم آور کشورهای غربی در برابر قربانی شدن بیش از ۱۶۰ دانش آموز دختر ایرانی چهره واقعی غرب را نشان می‌دهد».

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «به وضوح کامل، با آگاهی نسبت به انتخاب هدف، آنها ۱۶۰ دختر کوچک را هدف قرار دادند. نه وزارت خارجه آمریکا، نه انگلیس و نه کاخ الیزه و نه هیچ کدام از نهادهای دولتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان حتی یک کلمه تاسف آمیز نیز نگفتند».

دیپلمات روس افزود: «تمام اقدامات غرب طی سه دهه گذشته برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و براندازی نظام‌ها و غارت منابع آنها بوده است. متاسفانه این وضعیت به صورت بی سابقه‌ای غم انگیز است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل