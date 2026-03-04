زاخارووا:
سکوت غرب در برابر کشتار دانش آموزان ایرانی ننگین و شرمآور است
به گزارش ایلنا، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه سکوت کشورهای غربی در قبال هدف قرار گرفتن یک مدرسه دخترانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران را ننگین و شرم آور دانست.
زاخارووا تاکید کرد: «سکوت ننگین و شرم آور کشورهای غربی در برابر قربانی شدن بیش از ۱۶۰ دانش آموز دختر ایرانی چهره واقعی غرب را نشان میدهد».
وی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «به وضوح کامل، با آگاهی نسبت به انتخاب هدف، آنها ۱۶۰ دختر کوچک را هدف قرار دادند. نه وزارت خارجه آمریکا، نه انگلیس و نه کاخ الیزه و نه هیچ کدام از نهادهای دولتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان حتی یک کلمه تاسف آمیز نیز نگفتند».
دیپلمات روس افزود: «تمام اقدامات غرب طی سه دهه گذشته برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و براندازی نظامها و غارت منابع آنها بوده است. متاسفانه این وضعیت به صورت بی سابقهای غم انگیز است».