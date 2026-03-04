خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز نگرانی آسه‌آن از تحولات اخیر در منطقه

کد خبر : 1758455
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) «نگرانی جدی» خود را نسبت به تحولات فعلی در خاورمیانه ابراز کرد.

این انجمن خواستار احترام به قوانین بین‌المللی در بحبوحه گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه شد‌.

آسه‌آن در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات واکنشی ایران به کشورهای خلیج فارس «تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش می‌دهد و تهدیدی جدی برای جان و امنیت غیرنظامیان و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند».

آسه‌آن متشکل از برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تیمور شرقی و ویتنام است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل