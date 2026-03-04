به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) «نگرانی جدی» خود را نسبت به تحولات فعلی در خاورمیانه ابراز کرد.

این انجمن خواستار احترام به قوانین بین‌المللی در بحبوحه گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه شد‌.

آسه‌آن در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات واکنشی ایران به کشورهای خلیج فارس «تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش می‌دهد و تهدیدی جدی برای جان و امنیت غیرنظامیان و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند».

آسه‌آن متشکل از برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تیمور شرقی و ویتنام است.

انتهای پیام/