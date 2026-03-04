بیانیه آیت الله سیستانی درباره تداوم حملات آمریکا و اسرائیل به ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، دفتر «آیت الله العظمی سیستانی»، مرجع عالی‌قدر شیعیان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز نظامی به اراضی ایران از چند روز گذشته تاکنون ادامه دارد و منجر به شهادت شمار زیادی از شهروندان از جمله شماری از مدافعان قهرمان کشورشان و ده ها کودک و غیرنظامی بی گناه شده است.

دفتر این مرجع عالیقدر دینی بیان کرد: «دامنه عملیات نظامی متقابل گسترش یافته و شماری دیگر از کشورها را دربر گرفته، به گونه ای که بسیاری از مناطق و تاسیسات سایر کشورها در صحنه هایی غریب که مدت ها در منطقه مشاهده نشده، دچار آسیب شده است.»

دفتر آیت الله العظمی سیستانی اعلام کرد: «تصمیم گیری یکجانبه به دور از شورای امنیت سازمان ملل برای جنگی فراگیر علیه یک کشور دیگر عضو سازمان ملل با هدف اعمال شروطی مشخص بر آن یا ساقط کردن نظام سیاسی اش علاوه بر تعارض با منشورهای بین المللی، اقدامی خطرناک است که نسبت به نتایجی بسیار بد در سطوح منطقه ای و بین المللی هشدار می دهد بلکه انتظار می رود منجر به آشوب فراگیر و نا آرامی های گسترده به مدتی طولانی شود که موجب گرفتاری برای ملت های منطقه و همچنین مناطق دیگران خواهد شد.»

در بیانیه دفتر آیت الله العظمی سیستانی آمده است: «مرجعیت عالیقدر دینی ضمن محکوم کردن شدید این جنگ ظالمانه و درخواست از همه مسلمانان و آزادگان جهان برای محکوم کردن آن و همبستگی با ملت مظلوم ایران، از همه طرف های بین المللی موثر و کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواستار تلاش حداکثری برای توقف فوری جنگ و ایجاد راه حل مسالمت آمیز عادلانه برای پرونده هسته ای ایران براساس قوانین بین المللی شد.»

