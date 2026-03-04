کانادا:
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با قوانین بینالمللی مغایرت دارد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخستوزیر کانادا گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران «با قوانین بینالمللی مغایرت دارد».
«مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که باعث جنگ جاری شد، به نظر نمیرسد که با قوانین بینالمللی مطابقت داشته باشد.
وی در سخنرانی خود در یک گردهمایی در موسسه لووی در سیدنی گفت: «در نگاه اول، به نظر میرسد که با قوانین بینالمللی سازگار نیست یا ناسازگار است.»